Albarracín llega al Huesca con la intención de aprender y "sumar muchos minutos"

Huesca (España), 2 sep (EFE).- El centrocampista argentino Gustavo Albarracín, ha asegurado este martes en su presentación oficial como jugador de la SD Huesca que llega a este equipo de la Segunda División del fútbol español "a aprender y a sumar muchos minutos" y que espera aprovechar la oportunidad que se le presenta.