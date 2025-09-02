Albarracín llega al Huesca con la intención de aprender y "sumar muchos minutos"

Albarracín, de 19 años, fue fichado del Talleres de Argentina este verano por el Alavés del Chacho Coudet, que el pasado viernes acordó la cesión con la SD Huesca hasta junio de 2026.
"Es difícil salir tan joven y venir a Europa, pero hay que sacrificarse para conseguir lo que se quiere. Yo vengo a aprender y a sumar muchos minutos. Esto es muy lindo, el poder dar el salto al fútbol europeo", ha afirmado el jugador.
El argentino se ha definido como un jugador "dinámico", a quien le gusta tener la pelota, y ha indicado que tiene ganas de empezar a jugar.
"Cada cual tendrá que pelear para ganarse un puesto, por lo que hay que estar preparado para pelear partido a partido porque me han dicho que acá es una competición muy larga e intensa", ha concluido.
