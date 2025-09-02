Con la llegada de Muñoz, Colombia está lista para los partidos con Bolivia y Venezuela

Bogotá, 2 sep (EFE).- El lateral Daniel Muñoz se sumó este martes a la convocatoria de Colombia y el seleccionador, Néstor Lorenzo, cuenta ya con todos sus futbolistas para jugar la última doble jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial, en las que se enfrentará con Bolivia en casa y ante Venezuela como visitante.