Cruzeiro ficha al atacante ecuatoriano Keny Arroyo

Río de Janeiro, 2 sep (EFE).- El Cruzeiro anunció este martes la contratación del atacante ecuatoriano Keny Arroyo, procedente del Besiktas turco y que firmó un contrato que lo vincula al club brasileño por cuatro años y medio, hasta diciembre de 2029.