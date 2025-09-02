Cruzeiro ficha al atacante ecuatoriano Keny Arroyo

Cruzeiro informó que el futbolista ya se presentó en Belo Horizonte y que podrá reforzar al equipo en el resto del Campeonato Brasileño, en que el club ocupa la segunda posición en la clasificación, con 44 puntos, a tres unidades del líder Flamengo.
Pese a que el equipo brasileño no divulgó el valor del fichaje, versiones de prensa indican que pagó 8 millones de euros por el 50 % de los derechos federativos del atacante ecuatoriano de 19 años.
El otro 50 % permanece en poder del Independiente del Valle ecuatoriano.
Formado por el Independiente del Valle, Arroyo tan solo estuvo seis meses en el Besiktas, en el que tuvo pocas oportunidades debido a sus dificultades de adaptación.
Con 39 partidos por el Independiente del Valle como profesional y 19 por el Besitkas, Arroyo suma cuatro goles y ocho asistencias.
Arroyo es el segundo refuerzo anunciado por Cruzeiro en la actual ventana de transferencias tras el delantero colombiano Luis Sinisterra.
El colombiano ya está habilitado para reforzar al conjunto de Belo Horizonte tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa do Brasil, en la que el Cruzeiro disputa un cupo en semifinales con su histórico rival de patio, Atlético Mineiro.