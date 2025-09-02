Director deportivo del Celta afirma tienen "la plantilla más cara de la historia del club"

“Cerramos la plantilla más cara de la historia del club, con el cuerpo técnico más nutrido en la historia del club. Sin menospreciar a la plantilla del año pasado, creo que la actual es más completa y más redonda”, declaró en rueda de prensa.

El técnico Claudio Giráldez había pedido en las últimas semanas la incorporación de “una guinda” para cerrar la plantilla tras las incorporaciones de Ionut Radu, Ferran Jutglá, Bryan Zaragoza, Ilaix Moriba y Borja Iglesias.

“La guinda para mí fue conservar el pastel. Tuvimos que resistir ofertas importantes por jugadores importantes, que se constituyen como parte fundamental. Y aquí aprovecho para agradecer a esos jugadores que resistieron esas ofertas por mantenerse en el Celta”, reveló.

En este sentido, hizo “una alusión muy especial” al joven Óscar Marcos, jugador del Celta Fortuna, porque ha rechazado “una oferta multimillonaria” para quedarse en el filial celeste.

“Eso que vi con Óscar Marcos no sucede en el mundo actual, y a mí me gustaría ponerlo en valor”, indicó el director deportivo celeste, quien confesó que la venta de Fer López al Wolverhampton vino motivada por “una necesidad económica”.

Garcés confirmó que durante el verano recibieron ofertas “por Swedberg, Starfelt y Mingueza”, y no descartó la salida del argentino Franco Cervi y el central ghanés Joseph Aidoo en los próximos días.

“Hay mercados que siguen abiertos, entonces las negociaciones aún no terminan. Todavía pueden salir”, manifestó el director deportivo, quien eludió responder si Aidoo cuenta con una oferta del fútbol mexicano.