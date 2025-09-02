El Barça se entrena sin Flick y con sólo siete jugadores del primer equipo

En la sesión matinal celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se ausentaron los jugadores que están concentrados con sus respectivas selecciones para disputar los partidos de clasificación al Mundial 2026.
De esta manera, Alejandro Balde, Eric García, Marc Casadó, Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Marc Bernal y Gerard Martín fueron los únicos futbolistas con ficha del primer equipo que se ejercitaron este martes en Sant Joan Despí junto a los jugadores del Barça Atlètic Jofre, Dro, Toni y Guille Fernández, habituales en los entrenamientos.
La sesión contó, además, con la participación de los futbolistas del juvenil A Oriol Pallàs, Orian Goren, Nil Teixidor, Pol Bernabeu, Hafiz Gariba y Pedro Villar.
Según informó el club azulgrana, Flick no ha dirigido el entrenamiento al encontrarse en la reunión anual del comité técnico de entrenadores que tuvo lugar este martes en Las Rozas (Madrid), donde recogió el trofeo de mejor entrenador de la temporada pasada.
