El Barça se entrena sin Flick y con sólo siete jugadores del primer equipo

Sant Joan Despí (España), 2 sep (EFE).- El Barcelona se entrenó este martes sin su técnico, el alemán Hansi Flick, que asistió al encuentro del comité técnico de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con sólo siete jugadores del primer equipo debido a la ausencia de los futbolistas internacionales.