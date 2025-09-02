El Mallorca cree que debe "tomar medidas" por las quejas de Dani Rodríguez

El jugador, uno de los capitanes del primer equipo, criticó abiertamente a través de su cuenta de Instagram la decisión del técnico Jagoba Arrasate de dar minutos a Jan Virgili dos días después de su fichaje y dejarle a él en el banquillo.

"Es una situación desagradable, no estamos contento con este tipo de comunicado que ha hecho público. El entrenador decide, todo están a disposición y hay que respetar las decisiones. Te fastidia que sea Dani, que lleva muchos años, pero ha sucedido así y hay que tomar medidas en el asunto", dijo Ortells al ser preguntado sobre si habían valorado retirarle la capitanía.

"Por mi parte se debe solucionar cara a cara y no soy muy de hacer publicaciones, se debe hablar y si algún jugador tiene una consideración tratamos cualquier cosa. Creo que el club está por encima de todos, hay que pensar en el futuro cuando uno hace algo, cuando tengamos una solución la comunicaremos", añadió.

En este mercado, la dirección deportiva ha apostado por mantener el bloque de los últimos años a la vez que iniciaba un proceso de renovación: "Es momento de rejuvenecer, traer gente con ambición y juntarlo con veteranos, tienen que ayudar a los jóvenes que van llegando", indicó el responsable de la parcela deportiva.

Uno de los temas más movidos del mercado ha sido la posible salida de Pablo Maffeo, que finalmente se ha quedado en la isla: "Con Pablo ha habido dos situaciones de posible salida, tienen que estar de acuerdo todas las partes y no se ha llegado. No tenemos ninguna duda de que dará todo por esta camiseta, tenemos que ayudar a que eso pase, el nivel de juego que tiene que dar y trabajaremos en que esté todo", aseguró.

Sobre el estado de la operación que enviará a Cyle Larin al Feyenoord holandés, Ortells informó de que tenía que "pasar el reconocimiento médico y firmar la cesión".

Con su salida, el equipo quedará con Vedat Muriqi, Mateo Joseph, Abdón Prats y Marc Domenech como delanteros y ninguno de ellos ha alcanzado los 10 goles en las últimas dos temporadas: "Confiamos en la mejor versión de todos y que aporten goles otros jugadores", explicó Ortells sobre la posible falta de gol.

Durante la rueda de prensa, el consejero delegado de negocios, Alfonso Díaz, destacó que "la propiedad ha hecho un esfuerzo económico" en este mercado y en el futuro "realizará una ampliación de capital", sin comentar las cifras en las que se moverá.

"El dinero no tiene que ver siempre con jugadores, es una mejora de todo. Siempre seguimos creciendo, tenemos una masa salarial importante, llevamos tres años haciendo fuertes inversiones para un club de nuestro tamaño, eso dice de seguir apostando por una plantilla competitiva", añadió el consejero delegado.

Por último, Ortells reflexionó sobre los problemas recientes en el vestuario y las salidas de tono de varios futbolistas: "Con las redes sociales salen más cosas a la luz, sigo creyendo que tenemos unión pero hay que anteponer el equipo a lo individual, nuestro éxito ha estado ahí. El escudo es el Mallorca, los demás estamos a disposición del mismo y tenemos que dar ejemplo, no puedes decir una cosa y hacer otra", sentenció.