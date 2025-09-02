El nuevo Sevilla trabaja con la ausencia de Alexis Sánchez y la lesión de Ejuke

El técnico suramericano sí ha tenido a sus órdenes en la ciudad deportiva sevillista a otros dos fichajes de última hora, el defensor portugués Fábio Cardoso, que llega como agente libre procedente del Al-Ain emiratí, y el centrocampista francés Batista Mendy, cedido por el Trabzonspor turco.

También estuvo con sus compañeros, como en la sesión del lunes, el defensa César Azpilicueta, otros de los últimos fichajes tras quedar libre después de dos campañas en el Atlético de Madrid.

Alexis Sánchez, ex entre otros equipos del Barcelona y que procede del Udinese italiano, ha sido uno de la larga lista de ausencias en la sesión preparatoria, en la que no estuvieron los futbolistas que se han ido con sus respectivas selecciones nacionales -el griego Odisseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el chileno Gabriel Suazo, el serbio Nemanja Gudelj y el suizo Rubén Vargas-.

Tampoco estuvieron con el grupo los muchos que actualmente se recuperan de sus dolencias, entre ellos Ejuke, quien se lesionó en los primeros minutos del partido que el Sevilla ganó el pasado sábado en Girona (0-2) y que sufre "una lesión miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo", informó este martes el club en un comunicado, con lo que el extremo nigeriano estará varias semanas de baja.

Sí trabajó a las órdenes de Almeyda el extremo belga Adnan Januzaj, reincorporado al grupo tras superar una lesión muscular que le ha hecho perderse los dos últimos partidos, mientras que siguen sus procesos de recuperación el delantero nigeriano Akor Adams, el medio suizo Djibril Sow, central francés Tanguy Nianzou y el centrocampista Joan Jordán.

Han dejado la plantilla en las últimas horas para irse a otros equipos, entre otros, el extremo belga Dodi Lukébakio, el lateral izquierdo Adrià Pedrosa, el extremo belga Stanis Idumbo o el delantero nigeriano Kelechi Iheanacho.