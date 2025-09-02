El Oporto ficha al central Kiwior, cedido por el Arsenal

En un comunicado, los Dragones informaron de que han pagado 2 millones de euros por el préstamo de Kiwior, que estará en el Oporto hasta final de temporada.

El acuerdo incluye una opción de compra de 17 millones de euros, a los que se podrían añadir otros cinco por objetivos.

Jakub Kiwior, de 25 años, estuvo en el Arsenal entre 2022 y 2025, y en la última temporada asumió un mayor protagonismo con los 'gunners', con los que brilló en partidos como los de los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones frente al Real Madrid.

Anteriormente, jugó en el Spezia italiano, el MSK Zilina y el Podbrezová eslovacos, y se formó en el Anderlecht belga y el GKS Tychy de su Polonia natal.

También ha llegado al Oporto en la últimas horas y procedente de la Premier el lateral derecho brasileño Pedro Lima, cedido por el Wolves para esta temporada, lo que pone fin a un mercado de fichajes muy activo para el Oporto, que contrató a jugadores como los españoles Gabri Veiga o Borja Sainz.