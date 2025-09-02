El presidente del Betis dice que se ha confeccionado "buen plantel para estar en Europa"

"Estoy convencido de que podemos luchar por cosas importantes. Lo meritorio es que en un año que vamos a hacer gastos importantes como el estadio, seguimos montando plantillas importantes", ha declarado Haro a los medios durante la presentación del atacante brasileño Antony dos Santos.

El mandatario bético asume que "el futbolista suele jugar donde quiere" y su director deportivo, Manu Fajardo, apostilló que "los contextos" son lo "más importante en el mundo del fútbol".

"Antony no era feliz en Manchester y no se adaptó", mientras que "el Betis se desvive por el jugador y su familia. Eso hace que quieran venir jugadores como él", dijo Fajardo.

En este sentido, Fajardo admitió que el centrocampista argentino Guido Rodríguez, que abandonó hace un año el Betis por el West Ham, "no se ha terminado adaptar al contexto de la Premier" inglesa y que su regresó a Sevilla "fue una posibilidad que se valoró", aunque resultó descartada "por el alto coste económico".

El técnico andaluz admitió que durante las ventanas de mercado "sufres por momentos porque todo es muy cambiante" y que, hasta última hora, no pudo acometer la "prioridad de reforzar la posición de centrocampista" con la contratación de Amrabat, cedido sobre la hora por el Fenerbahçe.

"El éxito de este tipo de contrataciones es detectar que los futbolistas están devaluados. Nos llegaba información de que las cosas en el Fenerbahçe no iban bien, trabajamos en la sombra y hemos aprovechado nuestro momento cuando se ha presentado la oportunidad", explicó Fajardo sobre una cesión a la que también aspiró el Sevilla.

El director deportivo bético asume que "todas las plantillas son mejorables" pero alberga "el convencimiento de, como ha dicho el presidente, poder luchas por cosas" en un escenario general de "dificultades económicas" debido a las cuales "el talento cada vez emigra más a Inglaterra o Italia".