Erik Bretos: “Estoy contento con el equipo que hemos construido”

"Tenemos una variedad en perfiles diferentes y vamos a luchar por el objetivo: volver a Europa", comentó Bretos al inicio de la comparecencia.

Ha sido un mercado muy ajetreado en San Sebastián con hasta nueve salidas (Zubimendi, Pacheco, Traoré, Urko, Javi López, Olasagasti, Magunazelaia, Carlos Fernández y Becker) y cuatro incorporaciones (Caleta-Car, Guedes, Soler y Herrera). En cuanto a los dos últimos, que fueron presentados minutos antes, comentó que son "dos grandes jugadores".

Bretos también habló sobre la edad media y el perfil de los fichajes: "Este año hemos buscado jugadores experimentados con jerarquía. Creíamos que era necesario firmar futbolistas que ayudaran a los jóvenes". Además, comentó que "todas las operaciones" las tenían en la cabeza desde el principio.

El último culebrón del mercado fue el de Umar Sadiq. El nigeriano tenía propuestas para salir, pero al final no se concretó nada antes del cierre del mercado. "Sadiq pasa a ser un jugador más de la plantilla. Nuestra responsabilidad es estar atentos a cualquier mercado que esté abierto, por lo que no descartamos nada", comentó Bretos.

Aperribay también habló sobre el punta nigeriano: "Él sólo quería ir al Valencia, pero nosotros no íbamos a aceptar cualquier cosa. Al final del mercado tuvo otras propuestas, pero le dijimos que no iba a salir cedido al Valencia".

"El equipo tiene recursos de altísimo nivel para competir por todo. La sobrepoblación en el centro del campo puede ser una virtud", señaló Bretos al ser preguntado por los cuatro mediapuntas que tiene la Real en plantilla.

Uno de los futbolistas que interesó a la Real fue el argentino Equi Fernández. "Equi nos gusta mucho, pero a lo largo del verano nos hemos dado cuenta que la operación iba por un camino que la Real no puede seguir", analizó Bretos sobre el internacional albiceleste, que recaló en el Bayer Leverkusen alemán durante este mercado.

En cuanto a lo económico, el presidente declaró que la Real tiene "mucha suerte" por la situación financiera que vive. "No tenemos deuda, tenemos una situación económica solvente y tenemos capacidad para fichar y hacer inversiones", añadió.