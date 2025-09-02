Fermín López: "Mi prioridad siempre ha sido seguir en el Barça"

En un avance de una entrevista concedida al periódico 'Mundo Deportivo' desde la concentración de la selección española en Las Rozas (Madrid), el futbolista onubense habló por primera vez tras la ofensiva del club londinense por hacerse con sus servicios.

"Mi prioridad siempre ha sido estar en el Barça. Llegué con 12 años, era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo. Siempre es un halago que haya interés de otros clubes, pero la verdad es que siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí", declaró.

El mediapunta se mostró agradecido a los aficionados del club azylgrana por su apoyo y señaló que "siempre" ha luchado para jugar en el Barça.

"Mi idea es seguir aquí. En el fútbol nunca se sabe y hay cosas que no dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido seguir en el Barça", insistió.

