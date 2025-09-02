Jérémy Doku (Manchester City): "Esta temporada quiero generar peligro, ser decisivo"

"Esta temporada quiero mejorar mis estadísticas porque es muy importante. Es mi punto de trabajo en el que estoy concentrado. Estar cerca del área, generar peligro, ser decisivo", dijo Doku en una entrevista con la radiotelevisión pública RTBF antes de los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Liechtenstein y Kazajistán.

El atacante aseguró que está preparado para asumir más responsabilidades en la selección que dirige el francés Rudi Garcia ante la ausencia de Romelu Lukaku de la convocatoria.

"Estoy listo para asumir todavía más importancia en este equipo. Se espera mucho de mí", reconoció el joven futbolista.

El extremo, que ha empezado con poco ritmo su tercera temporada bajo la batuta de Pep Guardiola en el City, reconoce en la primera convocatoria nacional del curso que aún no está fino, pero dice que no está preocupado porque llegará a su mejor versión.

"Todavía no estoy totalmente en forma, soy crítico conmigo mismo. Cuando no estoy bien, también lo digo. Está bien venir aquí y tomar una bocanada de aire fresco respecto a la situación en el club. Conociéndome, sé que pronto volverá todo a la normalidad", dijo.

Doku afronta su primera temporada sin De Bruyne en el Manchester City tras el adiós de la figura al que fue su equipo durante once temporadas. El atacante celebró reencontrarse con el centrocampista en el vestuario de la selección y aprovechó para retarle en Europa.

"Es extraño no verlo ya en el Manchester City. Pronto seremos rivales en la Liga de Campeones, promete un bonito duelo", apuntó Doku, ya que De Bruyne milita ahora en el Nápoles y ambos clubes se medirán el próximo día 18.

En clave nacional, Doku evitó polemizar sobre un tema sensible en el vestuario belga, el brazalete de capitán, pues hace dos años el distintivo generó un encontronazo entre el entonces seleccionador, Domenico Tedesco, y el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

El roce llevó a Courtois a abandonar el equipo nacional, pero el portero regresó tras el relevo de Tedesco en el banquillo por Rudi Garcia el pasado invierno, quien ha conseguido que el guardameta vuelva a los Diablos Rojos.

"¿El brazalete de capitán? Sea quien sea el jugador que reciba esa responsabilidad, sinceramente me da igual", esquivó Doku.