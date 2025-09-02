La Guaira, el primer clasificado a la fase final del torneo Clausura del fútbol venezolano

Caracas, 2 sep (EFE).- El Club Deportivo La Guaira se clasificó a los cuadrangulares, la fase final del torneo Clausura de Venezuela, tras vencer por 3-1 a Portuguesa en la novena fecha de las 13 correspondientes, informó este martes la liga nacional.