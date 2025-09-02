La Guaira, el primer clasificado a la fase final del torneo Clausura del fútbol venezolano

La liga publicó la clasificación a través de su cuenta de Instagram y La Guaira se mantiene al frente con 24 puntos tras una racha de cuatro partidos ganados de forma consecutiva.
Con un mismo puntaje de 20, le siguen de segundo y tercero, respectivamente, Deportivo Táchira, que goleó el domingo por 4-0 a Estudiantes de Mérida, y Carabobo, que venció por 0-2 a Rayo Zuliano el sábado.
De cuarto está Monagas, que se impuso por 2-0 a Metropolitanos y sumó 17 puntos, al igual que Caracas, quinto de la clasificación, que derrotó 3-1 a Yaracuyanos al cierre de la novena fecha, disputada entre sábado y lunes.
Puerto Cabello y Universidad Central (UCV) -campeón del Apertura 2025- se meten momentáneamente de séptimo y octavo con 11 unidades en la fase final del Clausura, aunque Estudiantes de Mérida y Rayo Zuliano le siguen de cerca con un punto menos.
En el Clausura, al igual que en el Apertura, los mejores ocho equipos de la primera ronda se clasifican a los cuadrangulares, para conformar un Grupo A, un B y disputar partidos de ida y vuelta.
Los primeros de cada grupo pasan a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Apertura. Sin embargo, si UCV gana el Clausura será el campeón absoluto de liga.