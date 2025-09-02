La salida de Mourinho lanza una renovación de la plantilla del Fenerbahçe

Hoy mismo, el club notificó la contratación del portero brasileño Ederson Moraes, hasta ahora en el Manchester, para tres años, con uno opcional, con un salario de 11 millones de euros por temporada.

Anoche confirmó también la firma del exmadridista mallorquín Marco Asensio, que llegó a Estambul en la mañana del lunes, tras un acuerdo alcanzado con el PSG francés.

También llegó ayer el delantero turco Kerem Aktürkoglu, desde el Benfica, en cuyas filas marcó el miércoles pasado el gol que eliminó al Fenerbahçe de la Liga de Campeones, derrota que enfadó a la hinchada y precipitó la salida de Mourinho.

Poco antes de romperse el contrato, Mourinho había criticado la "ausencia de un plan de fichajes" en el Fenerbahçe y la falta de llegadas nuevas para esta temporada, declaraciones que causaron malestar en la directiva.

Pero los tres fichajes recientes indican una renovación de la plantilla, facilitado por la salida de cuatro jugadores, tres de ellos bajo formato de cesión a clubes de España e Italia, movimiento anunciado esta madrugada por varios comunicados del Fenerbahçe.

El defensa brasileño Diego Carlos, que jugó tres temporadas en el Sevilla, pasará al Como italiano, mientras que el neerlandés-marroquí Sofyan Amrabat, de 29 años, llegará al Betis, también por cesión, y el portero croata Dominik Livakovic, de 30, jugará para el Girona FC.

Además, el Fenerbahçe vende a su joven defensa Yusuf Akçiçek, de 19 años y enteramente producto su propia cantera, al Al-Hilal saudí por una suma de 22 millones de euros y un derecho del 15 % sobre futuras ventas, según informó el club su web.