Lamine Yamal: "De lo que se debe hablar es de lo que hago dentro del campo"

"Estoy muy agradecido, ha sido de las personas que mejor me ha podido defender, con las palabras justas y exactas. De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad", indicó en declaraciones a TVE.

De la Fuente pidió esta semana a la prensa que se centre en lo que el futbolista del Barcelona hace en los terrenos de juego gracias a su profesionalidad y las horas de trabajo fuera y no en polémicas, como su fiesta de cumpleaños o la relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

En opinión de Lamine Yamal, el empate del conjunto azulgrana en Vallecas el pasado domingo (1-1) no afecta al hambre de la plantilla, que sigue intacta: "Lo más difícil es volver a ganar pero tenemos ganas. Somos una plantilla joven que no venimos de ganar cuatro Ligas seguidas ni dos Champions. Tenemos ganas de más y confianza para volver a ganar".

En la entrevista con la Televisión Española, Lamine Yamal explicó el cambio de dorsal en su club, donde ahora luce el 10, algo que, según dijo, se empezó a hablar después de la Eurocopa, aunque "no era el momento".

"Cuando vi la oportunidad no sentí presión, sólo quiero hacer mi camino y me está yendo bien. De momento he empezado mejor que con el 19", comentó.

Se marcó el reto de marcar más goles esta temporada y terminó valorando las decisiones de Nico Williams de quedarse en el Athletic Club y de Fermín López de hacerlo en el Barcelona.

"Lo hablé con Nico pero es su carrera, soy demasiado joven como para decirle a alguien lo tiene que hacer. Es su carrera y lo importante es que disfrute donde está, que lo pase bien y me alegro si él está contento", reconoció.

Sobre Fermín, indicó que "está feliz, como siempre". "Mientras estés en el Barça puedes estar tranquilo y si alguien decide salir es por decisión suya. Somos un grupo joven y unido en el que nadie tiene problemas, disfrutamos del club y creo que nadie quiere salir. Le preguntamos de broma sobre Inglaterra, pero nos dijo que se quería quedar", sentenció.