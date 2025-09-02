Lucas Beltrán, un nuevo delantero argentino para la historia de Mestalla

La historia del Valencia ha estado marcada en diferentes etapas por jugadores argentinos, aunque también por entrenadores como Alfredo Di Stéfano, que consiguió una Liga en la temporada 1970-71, una Recopa de Europa y un ascenso a Primera.

La gran estrella argentina del Valencia es Mario Alberto Kempes. El máximo goleador del Mundial 78 y uno de los mejores futbolistas de la historia de la selección argentina marcó 149 goles en 246 partidos en el Valencia, donde ganó una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa.

Claudio ‘El Piojo’ López es otro de los futbolistas argentinos más reconocibles del Valencia, con el que llegó a las dos finales de la Liga de Campeones junto a otros compatriotas como el Kily González, Roberto Fabián Ayala o Pablo Aimar. ‘El Piojo’ ganó una Copa del Rey y una Supercopa de España con el club de Mestalla.

El Valencia también ha tenido delanteros albicelestes de la talla de Darío Felman, campeón de la Copa del Rey de 1979, Recopa de Europa de la campaña 1979-80 y la Supercopa de Europa de 1980 o el extremo izquierdo Óscar Rubén Valdez, campeón de Liga en 1971 e internacional con la selección española, que también fue entrenador del club. En las etapas más recientes estuvieron por el club otros atacantes con un paso mucho más discreto como el canterano Fede Cartabia o Luciano Vietto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a que solo va a estar una temporada cedido, Beltrán quiere triunfar en el Valencia como muchos de sus compatriotas. “Estoy muy feliz de unirme al Valencia, un lugar en el que triunfaron tantos argentinos y espero hacerlo yo también”, afirmó tras su incorporación.