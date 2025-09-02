Pedri dice que no sabe a quién se refiere Flick al hablar de egos en el Barcelona

"Lo importante es que todos estén al cien por ciento con el equipo, que no haya egos. Los egos matan el éxito", aseguró Flick tras un partido discreto del Barcelona ante el Rayo Vallecano en el que empató a un tanto en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Pedri, preguntado en un acto publicitario en la sede de la Federación española (RFEF), reconoció que no sabe a quién se dirigía su entrenador y espera que se hable en el vestuario una vez acabe el parón por partidos de las selecciones.

"Creo que ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça, esa pregunta va más para Flick. No sé a quién se refería, pero él lo sabe verdaderamente y lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección. Ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo", manifestó.