Pedri: "Me siento un jugador importante pero no una estrella"

"No me gusta mucho hablar de estrellas, la gran estrella de la selección es el equipo. Todos vamos juntos a una, es la fuerza del grupo y prefiero que todos juntos hagamos todo lo posible para mejorar al equipo. Me siento un jugador importante pero no una estrella", aseguró en rueda de prensa tras un acto publicitario en la Ciudad del Fútbol.

"Me siento diferente a cuando llegué a la selección. La experiencia es un grado y todo ha cambiado mucho desde la primera vez que vine a ahora. Siempre es importante estar para ayudar al equipo para lo que se pueda", añadió.

Pedri puso en valor la experiencia de compañeros como Dani Carvajal, Álvaro Morata o Rodri Hernández, capitanes y voces autorizadas en el vestuario. Y antes de hablar de las opciones de España en el Mundial 2025, enfocó la clasificación.

"Somos una selección muy joven pero con gente que tiene mucha experiencia. Los jóvenes escuchamos a los que tienen más experiencia. Sabemos que no hay nada hecho, primero hay que clasificaros porque todo el mundo habla el Mundial pero primero hay que clasificarse", aseguró.

