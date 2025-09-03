Alexander-Arnold: "El Bernabéu es un lugar sagrado"

"Definitivamente jugar en el Real Madrid es un desafío, pero es un desafío al que doy la bienvenida. El Bernabéu es un lugar sagrado. Sientes el peso de la camiseta, pero eso es lo que te empuja a darlo todo", aseguró en una entrevista con la revista GQ.

Trent explicó su salida del Liverpool, con el deseo de salir de la zona de confort en el club en el que creció y logró títulos en su carrera, para encarar el gran reto de triunfar en el Real Madrid.

"Lo que me atrajo fue la ambición y el deseo de probarme en un contexto nuevo. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Liverpool es mi casa, me hizo ser quien soy. Pero Madrid se sentía como el paso correcto, en el momento justo", valoró.

"Liverpool me hizo ser quien soy. Más que nada, era la ambición y el deseo personal de cambio. Retarme en un nuevo entorno. Un vestuario así es un reto que me motiva. El ritmo y el estilo de juego son diferentes, pero eso es lo que me emociona", añadió.

Reconoció que una pieza importante para tomar su decisión fue su amigo Jude Bellingham, que siempre le dijo "buenas palabras sobre el Real Madrid y el ambiente". Ya instalado en la capital de España, tras sus primeras semanas asegura que "Madrid es una ciudad hermosa, rica en historia y creatividad. Estoy emocionado por aprender el idioma, probar cosas nuevas y vivir la ciudad de verdad".