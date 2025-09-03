Antony, de verdiblanco tres meses después

La imagen del internacional paulista llorando en el césped del 'Stadion Wrocław' tras la derrota por 4-1 ante el Chelsea no se sabía entonces si era la de un adiós definitivo al Betis o el hasta luego que finalmente ha sido tras un verano de duras negociaciones con los dirigentes del Manchester United inglés.

Tres meses más tarde, Antony, fichado para las próximas cinco temporadas, se ha puesto este miércoles nuevamente el traje de faena en una sesión en la que sus compañeros se han dado la bienvenida con un pasillo de collejas que el Betis ha colgado en sus redes sociales junto a una imagen del brasileño haciendo carrera continua.

Flanqueado por su compatriota Natan de Souza, el hispano-dominicano Júnior Firpo, el argentino Chimy Ávila y Marc Bartra, entre otros, el extremo brasileño ha empezado hoy su rutina tras su multitudinario recibimiento del pasado lunes en el aeropuerto de San Pablo y en la ciudad deportiva 'Luis del Sol', y su presentación de este martes en Triana, junto al Guadalquivir.

El reencuentro del punta paulista con todos sus compañeros de la pasada temporada y con las novedades de ésta se irá produciendo de forma escalonada por la ausencia de los internacionales y la de los lesionados, el marroquí Ez Abde, Isco Alarcón, Aitor Ruibal y el portero Pau López, quienes siguen sus respectivos procesos de rehabilitación.

El único de los internacionales que ha trabajado este miércoles ha sido el lateral zurdo Júnior Firpo, quien se marchará el próximo viernes para disputar el único compromiso de la selección de la República Dominicana.

El resto de seleccionados de la plantilla de Pellegrini son el argentino Giovani Lo Celso, el congoleño Cédrick Bakambu, el suizo Ricardo Rodríguez, los españoles sub-21 Pablo García y Ángel Ortiz y el marroquí Sofyan Amrabat, quien llegó sobre la bocina del cierre del mercado cedido del Fenerbahce turco.

Todos ellos irá incorporándose paulatinamente para preparar el próximo partido liguero del equipo, que será el domingo 14 de septiembre en el Ciudad de Valencia ante el Levante.