Asociaciones de aficionados europeos denuncian que "no se puede exportar la pasión"

"Cuatro años después de que el fútbol europeo se mantuviera unido y derrotara a la Superliga, nos enfrentamos a una amenaza existencial similar. Invitamos a la afición, los jugadores, los medios de comunicación, los gobiernos y las autoridades del fútbol a actuar con solidaridad y posicionarse en este momento decisivo para el futuro del deporte", señalaron en un declaración conjunta y abierta a la firma de más asociaciones.

El colectivo, que afirma representar a millones de aficionados al fútbol, reiteró su llamamiento a la UEFA, la FIFA y todas las asociaciones nacionales "para que se mantengan firmes , desempeñen su papel como reguladores del juego, apliquen sus regulaciones existentes, rechacen estas propuestas, protejan la integridad del juego, reafirmen su compromiso con el Modelo Deportivo Europeo y garanticen que el fútbol siga arraigado en nuestras comunidades, donde pertenece".

"El fútbol se basa en un conjunto de reglas y principios, y las reglas de las ligas nacionales son simples: se juega contra los mismos clubes tanto de local como de visitante, y el mejor equipo gana la liga. Trasladar los partidos a territorio extranjero socava este pilar vital del deporte", señala el escrito.

Los aficionados defienden en el mismo que "los clubes no son empresas de entretenimiento ni circos ambulantes", sino que "existen para el beneficio de sus comunidades y brindan un sentido de pertenencia, donde los aficionados han asistido a los partidos locales durante generaciones"

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Romper este vínculo vital, aunque sea temporalmente, socavaría las raíces culturales, sociales y locales que dan significado a nuestro deporte. El concepto de transportar a jugadores, personal, aficionados y demás personas a través de océanos para jugar en casa es absurdo, inasequible y ambientalmente irresponsable. No nos quiten el juego", añade el documento, suscrito, entre otros, por FASFE, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español.

La UEFA estudia en estos momentos la solicitud hecha por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se celebre en Miami el partido Villarreal-Barcelona, que debe jugarse en diciembre dentro de la jornada 17.

El organismo también ha recibido una petición del Real Madrid para que no autorice el encuentro, por considerar que su traslado altera el equilibrio de la competición y afecta a su integridad y es conocedor de la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), así como la de la Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe).

Además del posible traslado del Villarreal-Barça, previsto para el 20-21 de diciembre, la UEFA tiene también sobre la mesa otra petición de Italia para que el partido Milan-Como, de la Liga italiana, se juegue en la localidad australiana de Perth.

La iniciativa de Italia se debe a que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

"En el futuro tendremos que discutir esto muy seriamente, porque el fútbol debe jugarse en Europa, los aficionados deben ver el fútbol en casa, no pueden viajar a Australia o a Estados Unidos para ver a sus equipos. En principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa porque los aficionados que los apoyan viven en Europa", declaró hoy el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, en una entrevista a Politico.