Colombia busca sellar su pase al Mundial y Bolivia apunta a mantenerse con vida

Los anfitriones llegan a la penúltima jornada en el sexto lugar, con 22 puntos, y de ganar a Bolivia obtendrán la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues la selección de Venezuela, su más inmediata perseguidora, suma 18 unidades.

Los bolivianos, por su parte, son octavos, con 17 puntos, a uno de la Vinotinto, y saben que necesitan sacar un buen resultado de su visita a Barranquilla para mantener vivas sus esperanzas de conseguir el cupo a la repesca, por lo que jugarán el partido de este jueves como una final.

La selección colombiana tendrá que lidiar con las bajas del lateral derecho Daniel Muñoz, del inglés Crystal Palace, quien puede ser reemplazado por el experimentado Santiago Arias, del brasileño Bahía, o por Andrés Román, del Atlético Nacional, y del centrocampista del River Plate argentino Kevin Castaño, que posiblemente sea sustituido por Jhon Arias, del Wolverhampton inglés, para dar mayor volumen ofensivo al equipo.

En cuanto al resto, el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, contará con sus habituales titulares, como los centrales Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR) y Jhon Lucumí (Bologna-ITA); los centrocampistas Jefferson Lerma (Crystal Palace-ENG), Richard Ríos (Benfica-POR) y James Rodríguez (León-MEX), y con los atacantes Luis Díaz (Bayern Munich-ENG) y Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), quien se espera que regresa a la titular tras perderse el partido ante Argentina de junio pasado por suspensión.

"Independientemente de quien esté en la cancha, todos tenemos que hacer un buen juego, tenemos que ganar si queremos confirmar el pase al Mundial y esta es una gran oportunidad", expresó el creativo Juan Fernando Quintero, del River Plate, quien agregó: "Respetando a Bolivia como rival, el resultado dependerá mucho de lo que nosotros queramos hacer".

Bolivia llegó el martes por la noche a Barranquilla con la mirada puesta en sacar un resultado favorable que le permita seguir soñando con volver a jugar una Copa del Mundo después de 32 años.

El seleccionador de La Verde, Óscar Villegas, convocó a 28 futbolistas, incluidos 14 'foráneos', para enfrentarse a Colombia en Barranquilla y para recibir la próxima semana en El Alto a Brasil en la última jornada.

"Cuando me presentaron (como seleccionador), dije que si llega un momento de hablar del Mundial más adelante, cuando realmente falte poco, lo hablaremos. Y hoy sí queremos, lo queremos, ansiosamente queremos este Mundial, pero todo puede pasar", sostuvo Villegas en una rueda de prensa en La Paz esta semana.

La principal duda del estratega para el partido del jueves está en la portería, donde el buen desempeño de los guardametas Carlos Lampe y Guillermo Viscarra en sus equipos, Bolívar y Alianza Lima, respectivamente, en la Copa Sudamericana abrió el debate sobre cuál de los dos será el titular.

Para este partido, el seleccionador boliviano tendrá que lidiar con la baja del volante Lucas Chávez, quien fue expulsado en el partido que su equipo le ganó 2-0 a Chile.

Colombia: Kevin Mier; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba. Seleccionador: Néstor Lorenzo (ARG).

Bolivia: Carlos Lampe/Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ervin Vaca; Miguel Terceros y Carmelo Algaranaz. Seleccionador: Óscar Villegas.

Árbitro: El argentino Darío Herrera, quien estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro, Pablo González y Sebastián Martínez. Los encargados del VAR serán Héctor Paletta y Jorge Baliño.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.