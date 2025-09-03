Donnarumma: "Con Luis Enrique tuve siempre buena relación, fue directo conmigo"

"Siempre he tenido una buena relación con Luis Enrique. Lo apreciaba, fue directo conmigo desde el principio en la concentración de pretemporada", explicó desde Florencia, donde está concentrada la selección italiana para los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"Decepcionado con él, no lo sé, cada uno toma sus decisiones. Es justo que un entrenador tome sus decisiones, está en su mano, pero tener y sentir el apoyo de todos, especialmente de mis compañeros, me ha hecho comprender lo que he dado al PSG y eso es lo más importante", añadió el meta campeón de la Liga de Campeones, que llegó por 30 millones al equipo inglés.

"Además del fútbol, estas son las cosas que permanecen. Saber el cariño que me tiene todo el entorno del PSG me hace sentir orgulloso y contento de lo que he dejado. En París he vivido cuatro años maravillosos, especialmente el último, uno de los mejores de mi carrera. Me sentí como en casa", zanjó.

Italia, campeona de Europa en 2021, necesita ganar tanto a Estonia como a Israel para encaminar su clasificación al Mundial después de su ausencia en las dos últimas citas.

"No pienso en quedar fuera. Tenemos dos partidos importantes y hay que luchar y demostrar desde el principio que somos un equipo con hambre. Y estoy seguro de que lo demostraremos", apuntó.

Será el debut de Gennaro Gattuso como seleccionador, que ya entrenó a Donnarumma en el Milan.

"Sé cómo es, lo que puede aportar, y estoy contento de volver a verle aquí. Lo daremos todo para que Italia vuelva a estar en lo más alto, pero hay que ir paso a paso, ser humildes, estar compenetrados, formar un equipo. Pero de eso no tengo ninguna duda, porque tenemos un equipo joven. Creo que daremos un gran paso adelante", sentenció.