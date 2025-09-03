El Alavés quiere recuperar “a la gente que perdió la confianza en el equipo”

El portavoz del conjunto vasco se mostró “realmente satisfecho” en un encuentro con la prensa tras el mercado de fichajes, en el que, según él, dentro de sus limitaciones, han hecho lo que han querido con la incorporación de diez jugadores nuevos.

“Vamos a ser un equipo competitivo que ha crecido en talento. Me gustaría que todos los que forman parte del Deportivo Alavés nos ayuden y vean la botella medio llena para intentar dar un paso más”, destacó.

Subrayó que en este tiempo han sido “escrupulosos con el rigor económico pero con la responsabilidad de intentar armar el mejor equipo posible para la permanencia y dar ese paso más” que busca la entidad.

El responsable de confeccionar la plantilla alavesista tuvo un discurso motivador, cargado de ilusión y muy positivo a la hora de valorar a su equipo sobre el papel y animar al aficionado vitoriano.

Consideró que hay “un enorme talento” en una plantilla equilibrada, con “juventud, ilusión, hambre y experiencia”. Respecto al final del mercado, apuntó que han intentado hasta última hora incorporar a un extremo izquierdo, aunque admitió que era más “un capricho que una necesidad”.

“Hemos buscado un jugador especial y diferente que realmente nos dejara una satisfacción extrema, pero no haber podido traerlo no nos deja insatisfechos”, manifestó Sergio Fernández, que puso en valor el compromiso de todos los jugadores que forman la plantilla del Glorioso.

Desveló que ha habido muchas ofertas por jugadores como Antonio Blanco, Carlos Vicente, Facundo Garcés y Moussa Diarra, entre otros, y, al mismo tiempo, agradeció que ninguno de ellos haya querido salir del equipo.

Asimismo, Sergio Fernández admitió el interés en Juan Cruz, pero indicó que el Leganés no estaba dispuesto a vender al futbolista.

El club aclaró que apuesta por la polivalencia de los jugadores que forman la línea defensiva del equipo y por eso no buscaron otro jugador más. De hecho, desmintió el interés en la contratación de Pablo Maffeo, del Mallorca. “Realmente no hubo nada”, aseguró.

Por otro lado, confirmó la participación del entrenador, Eduardo Coudet, en la confección de la plantilla, aunque no más que otros técnicos que estaban antes en su posición. “Nos gusta el entrenador y su modelo de juego”, dijo Sergio Fernández, que ha intentado hacer un equipo según las ideas del argentino.

El portavoz albiazul se mostró optimista sobre la conexión entre un sector de la grada y el preparador babazorro, que se perdió el curso pasado.

El Alavés no irá al mercado de jugadores libres, únicas piezas que pueden incorporar los equipos de LaLiga a partir de ahora, tal y como señaló su director deportivo, que insistió en que la entidad “nunca” quiso vender a Joaquín Panichelli. “Tuvo su propuesta de renovación y mejora de contrato, pero no siguió por decisión propia”, descubrió, al tiempo que le mostró su agradecimiento.

Preguntado por el balance de ingresos y gastos y el límite salarial, remarcó que tienen que gastar “con coherencia” y recordó que el Alavés lleva muchos años sin problemas de inscripciones, no como les ha ocurrido a otros clubes que deben tener sus cuentas saneadas para poder dar de alta a las nuevas incorporaciones.

Sobre las salidas, lamentó la marcha de Santiago Mouriño, recuperado por el Atlético de Madrid, porque “era un pilar muy importante” y subrayó que las relaciones entre ambos clubes tienen que ser buenas.

En cambio, se mostró “preocupado” por la situación de Jesús Owono. El portero salió cedido al Andorra pero no tiene minutos en el equipo de Ibai Gómez, que era un objetivo del equipo vitoriano.

Sobre los primeros errores que ha cometido el VAR en las primeras jornadas de Liga, que han perjudicado al Alavés, lamentó los fallos. “Bien utilizado es un recurso positivo, el problema es que quien lo utiliza no ha estado muy acertado a nuestro favor, pero sí creo en el VAR”, opinó.

Sergio Fernández reclamó paciencia con Yusi porque solo tiene 19 años y es su primera experiencia fuera de casa y deseó lo mejor a Asier Villalibre, cedido en el Racing.

En cuanto a Mariano Díaz, se mostró convencido de su talento y admitió que está en el Alavés porque su último año y medio “fue un desastre”. “No podemos pretender que desde la primera jornada sea diferencial, pero nos ha mejorado con su manera de ser y de estar en el campo en el día a día”, expresó el director deportivo albiazul, que anunció que en el contrato por dos temporadas que tiene el ‘nueve’ existe una cláusula de salida al final del primer año.