El recién llegado Woltemade lidera la lista del Newcastle

Londres, 3 sep (EFE).- El delantero alemán Nick Woltemade, fichado recientemente por 80 millones de euros y que llega para suplir la ausencia de Alexander Isak, ya en las filas del Liverpool, lidera la lista del Newcastle para la Liga de Campeones.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 17:05
La convocatoria llama la atención por contar únicamente con dos porteros, Nick Pope y Aaron Ramsdale, cuando normalmente se registran tres guardametas.

El Newcastle debutará en la fase de grupos recibiendo al Barcelona y cerrará la misma como visitante frente al París Saint-Germain.

Lista del Newcastle para la Liga de Campeones 2025/26:

Porteros: Nick Pope (ENG), Aaron Ramsdale (ENG)

Defensas: Kieran Trippier (ENG), Sven Botman (NED), Fabian Schär (SUI), Malick Thiaw (GER), Emil Krafth (SWE), Tino Livramento (ENG), Dan Burn (ENG)

Centrocampistas: Joelinton (BRA), Sandro Tonali (ITA), Joe Willock (ENG), Bruno Guimarães (BRA), Jacob Ramsey (ENG)

Delanteros: Yoane Wissa (FRA), Anthony Gordon (ENG), Harvey Barnes (ENG), William Osula (DEN), Anthony Elanga (SWE), Jacob Murphy (ENG), Nick Woltemade (GER).

