El recién llegado Woltemade lidera la lista del Newcastle

La convocatoria llama la atención por contar únicamente con dos porteros, Nick Pope y Aaron Ramsdale, cuando normalmente se registran tres guardametas.
El Newcastle debutará en la fase de grupos recibiendo al Barcelona y cerrará la misma como visitante frente al París Saint-Germain.
Lista del Newcastle para la Liga de Campeones 2025/26:
Porteros: Nick Pope (ENG), Aaron Ramsdale (ENG)
Defensas: Kieran Trippier (ENG), Sven Botman (NED), Fabian Schär (SUI), Malick Thiaw (GER), Emil Krafth (SWE), Tino Livramento (ENG), Dan Burn (ENG)
Centrocampistas: Joelinton (BRA), Sandro Tonali (ITA), Joe Willock (ENG), Bruno Guimarães (BRA), Jacob Ramsey (ENG)
Delanteros: Yoane Wissa (FRA), Anthony Gordon (ENG), Harvey Barnes (ENG), William Osula (DEN), Anthony Elanga (SWE), Jacob Murphy (ENG), Nick Woltemade (GER).