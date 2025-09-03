España cierra en Sofia la preparación del primer partido de clasificación al Mundial 2026

En una acción del rondo con su compañero en el Barcelona Pau Cubarsí, un mal gesto realizado por Fermín provocó el susto en el último entrenamiento de España. Tras sentir una fuerte molestia en la zona del pubis, el centrocampista se dejó caer al césped llevándose la mano izquierda a la cara.

Estuvo unos minutos tendido en el césped y tuvo que ser revisado por los doctores antes de regresar al entrenamiento que abrió sus puertas en los quince minutos iniciales.

Con una buena temperatura de 26 grados y el terreno en buen estado, los convocados por el seleccionador Luis de la Fuente iniciaron el entrenamiento separados en dos rondos. Posteriormente se unieron los 25 internacionales en uno grande, alrededor del círculo central y ya a puerta cerrada terminaron de preparar el encuentro ante Bulgaria en acciones de remate.

La selección española se medirá el jueves a Bulgaria en el mismo escenario el estadio Vasil Levski de Sofía, desde las 20:45 hora española (una hora más en Sofía), en el primer partido de clasificación al Mundial 2026. Será la primea vez en su historia que jugara en tierras búlgaras. El domingo disputará en Turquía la segunda jornada de un grupo que completa Georgia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy