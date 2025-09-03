Iheanacho, a quien el Sevilla liberó el lunes, ficha por el Celtic de Glasgow

Iheanacho, de 28 años, llegó al Sevilla el verano pasado procedente del Leicester City inglés y marcó tres goles -todos ellos en la Copa del Rey- en once partidos oficiales antes de ser cedido en el mercado invernal al Middlesbrough, donde marcó un tanto y dio dos asistencias en quince encuentros.

El internacional nigeriano entró en los planes del entrenador argentino Matías Almeyda al comienzo de la pretemporada, pero dejó de contar con él ante la intención del Sevilla de aceptar una propuesta del Samsunspor turco que finalmente no se concretó, por lo que el lunes acordó con el futbolista la resolución de su contrato.