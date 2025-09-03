Independiente del Valle ve de cerca su segunda liga de la mano del español Javier Rabanal

El cuadro del Valle, que ya atesora en sus vitrinas una Liga Pro ganada en 2021, se adjudicó el sábado pasado el primer cupo de Ecuador para la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Bajo la dirección técnica del nacido en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Independiente del Valle lidera el torneo local con 59 puntos, contra los 47 del Barcelona de Guayaquil y los 45 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, sus inmediatos perseguidores.

El equipo puede hasta ampliar esa ventaja a falta de tres fechas para que concluya la fase regular del torneo, que continuará de inmediato con un hexagonal del que saldrá el campeón.

Mientras Barcelona y Liga tendrán los próximos enfrentamientos contra equipos con el mismo objetivo de asegurarse la clasificación al hexagonal final, el Negriazul, como también le dicen al Independiente, lo hará contra tres cuadros desesperados por salvarse del cuadrangular final y no descender.

Con solo mantener la ventaja de 12 y de 14 puntos actuales, sobre Barcelona y LDU, respectivamente, el cuadro del Valle saldría con una gran ventaja al arranque del hexagonal, que se definirá con la modalidad de, todos contra todos, en diez jornadas.

Tras un arranque de temporada con vaivenes futbolísticos que le costó la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Rabanal logró equiparar los niveles y rendimiento de la numerosa plantilla del Negriazul.

El primer buen resultado de Rabanal al frente de Independiente este año fue ganar al brasileño Vasco Da Gama la repesca para los octavos de final de la Sudamericana, fase en la que eliminó al cuadro sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, el también ecuatoriano Mushuc Runa.

Además de acceder a los cuartos de final de la Sudamericana donde enfrentará al Once Caldas colombiano, también accedió a octavos de final de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional local, en una gran campaña de Rabanal en la primera temporada dirigiendo profesionalmente en Ecuador.

Además, recuperó el nivel futbolístico de varios jugadores que estaban con una probable salida del equipo para el próximo año, y está sacando la mejor versión del portero argentino Guido Villar, de los centrocampistas Jordy Alcívar, Patrik Mercado y del atacante argentino Claudio Spinelli, entre otros.