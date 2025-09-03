Loftus-Cheek: "Ser versátil siempre es una ventaja"

"Puedo jugar en diferentes posiciones y ser versátil es una ventaja. Siempre estoy feliz de jugar e intento dar lo mejor de mí en cualquier posición", destacó hoy en rueda de prensa el centrocampista del A.C. Milan.

"Ha pasado mucho tiempo. Estuve en el Mundial 2018 y después las lesiones me dejaron fuera, pero ahora estoy listo otra vez", añadió tras ser convocado por Tuchel para los partidos de clasificación al Mundial 2026, que Inglaterra disputará contra Andorra, el sábado, y el próximo martes frente a Serbia.

El jugador, que ya coincidió con el técnico alemán en el Chelsea, recordó que al principio le sorprendió la propuesta de jugar en la banda derecha, pero que con el tiempo se adaptó.

"Al principio me sorprendió, pero terminé jugando mucho en esa posición y me sorprendí a mí mismo porque terminé sintiéndome cómodo", reconoció.

Loftus-Cheek, de 29 años, que viene de marcar en la victoria de su equipo contra el Lecce en la Serie A italiana, regresa al combinado nacional siete años después de su última participación, cuando saltó al campo como suplente en un triunfo frente a Estados Unidos.