Lucas Beltrán llevará el dorsal 15 y Largie Ramazani el 17

El equipo de Mestalla contará con 23 jugadores con ficha y dorsal, y, del primer equipo, y se han quedado sin asignar el numero 2, que llevaba hasta enero el defensa belga Maximiliano Caufriez, y el 6 de Hugo Guillamón, que se ha marchado al Hajduk Split croata.

Respecto a la pasada campaña, dos jugadores que siguen en la plantilla han cambiado de dorsal. Se trata de Stole Dimitrievski, que pasa a llevar el 1 que lucía Jaume Doménech, y de César Tárrega, que se ha quedado el 5 que tenía el argentino Enzo Barrenechea.

En cuanto a las otras nuevas incorporaciones más allá de Beltrán y Ramazani, José Copete llevará el 3, Arnaut Danjuma el 7, Dani Raba el 19, Baptiste Santamaría el 22, Filip Ugrinic el 23 y el portero Julen Agirrezabala lucirá el 25.

En su vuelta al Valencia tras jugar la pasada campaña cedido en el Valladolid, el central Eray Cömert portará el 24.

