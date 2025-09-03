Néstor Lorenzo: "Ante Bolivia, la responsabilidad es nuestra"

"Bolivia es muy ordenado y no creo que se vayan a meter atrás, por lo que creo que este es un partido para abrir caminos y tenemos la responsabilidad porque se juega en nuestra cancha", indicó el entrenador en una rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los anfitriones llegan a la penúltima jornada en el sexto lugar, con 22 puntos, y de ganar a Bolivia obtendrán la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues la selección de Venezuela, su más inmediata perseguidora, suma 18 unidades.

Lorenzo destacó que sus jugadores están demostrando unidad de equipo e indicó que la clave estará en manejar la ansiedad y las emociones.

"Hay que manejar las emociones, sobre todo una emoción que a veces te traiciona que es la ansiedad en estos casos", dijo el técnico, quien agregó que Colombia tiene "un plantel maduro, jugadores que ya han jugado finales, partidos decisivos".

Al ser preguntado sobre las posibilidades en este partido de Bolivia, que es octavo en la clasificación, con 17 puntos, a uno de Venezuela, Lorenzo reconoció que Colombia otras veces ha subestimado rivales y eso no debe repetirlo.

"Ante Perú se nos ha complicado la vida muchas veces y sin embargo también la última vez se pensaban que íbamos a hacerle cuatro goles. No es fácil", sostuvo, al referirse al partido que empató de local ante los 'incas' a pesar del favoritismo para llevarse la victoria.

Lorenzo invitó a los aficionados colombianos a creer en que este jueves se alcanzará la clasificación al Mundial del año próximo.

"Yo les digo a los muchachos que la gente recibe lo que transmitimos desde dentro del campo, pero hay veces que cuando uno se frustra por una jugada o porque erró un gol, es bueno que la gente siga creyendo y apoye, que ustedes también desde su lugar tengan un mensaje de positivismo y de optimismo", dijo.

En la rueda de prensa junto a Lorenzo estuvo el portero del Atlético Nacional, David Ospina, a quien le preguntaron si estos eran sus últimos partidos de eliminatoria con la selección colombiana.

"No tengo una respuesta, pero puede pasar, puede ser. Por eso quiero disfrutarlo al máximo", respondió el guardameta, que ha jugado 129 veces con la selección y quien agregó que jugar con su equipo "siempre ha sido motivo de orgullo".

En cuanto al encuentro del jueves, el veterano jugador resaltó la tranquilidad con la que deben enfrentar la cita, pues "será un partido para controlar las emociones".

"Debemos estar muy tranquilos para hacer lo que debemos hacer en el terreno de juego (...) estamos concentrados y venimos trabajando bien", concluyó Ospina.