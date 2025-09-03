Scaloni pondera el momento de Franco Mastantuono tras su desembarco en el Real Madrid

“Lo veo bien a Franco Mastantuono y su club lo está llevando de una manera positiva. Sus compañeros lo están arropando. Puede ser una posibilidad para el partido de mañana y también Nico Paz, que jugó en Chile y demostró estar al nivel. Es su manera de llegar a la Selección y de ir dando los pasos en este camino”, sostuvo Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra la Vinotinto.

El entrenador de la Albiceleste habló, asimismo, del Mundial Sub-20 que se disputará entre septiembre y octubre en Chile: “Yo tuve la posibilidad de disputar el Mundial Sub-20 y es una experiencia sensacional. Con el cuerpo técnico dirigido por Diego Placente estamos tratando de convencer a los clubes con la posibilidad del calendario de tener dos fechas FIFA, pero no es una tarea sencilla al no ser obligatoria la cesión de los jugadores”.

Además, Scaloni se refirió a la posibilidad de disputar la Finalísima ante España: “No es seguro que se juegue, porque dependemos de que España sea primera de grupo para jugar en marzo. Es un interrogante. Lo de la doble fecha de junio tenemos que buscar rivales para que vengan a jugar acá. La Nations League de Europa nos impide ir a jugar a Europa y eso ha complicado todo de unos años para acá. Nos gustaría poder jugar un partido en el país en junio”, agregó

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que la FIFA acepte una lista de 30 jugadores para el Mundial de 2026. "Sería positivo que se amplíe la lista a 30 para el Mundial y luego el problema sería del entrenador. Cuando pasamos a 26 fue bueno. Se va a jugar con un calor sofocante y vamos a tener que tirar de todos. Estamos abiertos a poder sumar algún jugador en la recta final si pueden aportarle al equipo sin mirar edad ni dónde juegan. Si suman al equipo, lo metemos”, declaró Scaloni.

En la antesala de cumplir siete años al frente de la selección Argentina, el técnico concluyó: “No me fijo en las estadísticas y que cumplo siete años al frente de la Selección. No descarto seguir después del Mundial. Mi cabeza está en otro lado y está bien que así sea. Estoy bien y muy cómodo acá”.