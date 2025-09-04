3-0. Aguirre, De Arrascaeta y Viñas le dan a Uruguay el boleto para la Copa del Mundo

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- La selección de Uruguay se clasificó este jueves al Mundial 2026 al llegar a 27 puntos tras ganarle por 3-0 a la de Perú, en partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias suramericanas disputado en el estadio Centenario de Montevideo.