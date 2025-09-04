Clubes de segunda división celebran regreso del ascenso y descenso en fútbol mexicano

"La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte", explicaron los equipos en una nota de prensa.

La reacción del Morelia, los Leones Negros de la Universidad de Guadalaraja, los Mineros de Zacatecas, el Cancún FC, el Atlético La Paz y los Venados FC se dio después de la resolución del TAS, en la que rechazó la apelación de estos cuadros para la reactivación inmediata de la promoción y relegación en México.

"Reafirmamos nuestra disposición total a trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional", añadieron los clubes.

Antes, en la resolución, el TAS negó la reinstauración del ascenso y descenso desde esta campaña, la 2025-2026, y le dio la razón a la FMF, que suspendió este sistema por seis cursos, a partir de la 2019-2020, en la pandemia de la covid-19.

Por este revés los cuadros del circuito de Expansión, la segunda categoría de fútbol en el país, asumirán los costos económicos de la FMF en el proceso ante el TAS.

Ahora le corresponderá a la FMF diseñar las reglas para que, en la 2026-2027, se pueda reactivar el ascenso y descenso.EFEA