España encarriló el partido desde los primeros instantes con el gol de Mikel Oyarzabal a los cinco minutos. Dueña del partido y con un solo acercamiento de Bulgaria, en un disparo al poste de Kirilov, un gran zurdazo de Cucurella a la media hora y un cabezazo tras córner de Mikel Merino en el 37 plasmaron la superioridad española en el marcador.
España golea al descanso a Bulgaria en Sofía (0-3)
Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Los goles de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino dan una cómoda ventaja a la selección española ante Bulgaria al descanso, en el primer partido de clasificación al Mundial 2026, en el estadio Vasil Levski de Sofía.
