Jesús Rodríguez busca su debut con el dorsal 14; Vivian y De Frutos, descartados

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Jesús Rodríguez aspira a debutar con la selección española absoluta, con el dorsal 14, tras el reparto de dorsales para el encuentro ante Bulgaria, primero de clasificación al Mundial 2026, para el que el seleccionador Luis de la Fuente ha descartado a Dani Vivian y a Jorge de Frutos.

Por EFE
04 de septiembre de 2025 - 07:05
El regreso de dos pilares de la selección española, Dani Carvajal con el 2 y Rodri Hernández con el 16, las bajas de Ferran Torres y Gavi, más la ausencia por decisión técnica de De la Fuente de Vivian, provocan cambios en los dorsales.

Dean Huijsen deja el 12 y lucirá ante Bulgaria el 5, Fermín elige el 8 que deja vacante Fabián Ruiz por lesión, Aleix García el 9 que suele portar Gavi y el regreso de Ferran Torres con el 11 hace a Nico Williams regresar al 17.

Los dorsales de la selección española en el primer partido de clasificación al Mundial 2026, ante Bulgaria son:

