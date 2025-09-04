Jesús Rodríguez busca su debut con el dorsal 14; Vivian y De Frutos, descartados

El regreso de dos pilares de la selección española, Dani Carvajal con el 2 y Rodri Hernández con el 16, las bajas de Ferran Torres y Gavi, más la ausencia por decisión técnica de De la Fuente de Vivian, provocan cambios en los dorsales.

Dean Huijsen deja el 12 y lucirá ante Bulgaria el 5, Fermín elige el 8 que deja vacante Fabián Ruiz por lesión, Aleix García el 9 que suele portar Gavi y el regreso de Ferran Torres con el 11 hace a Nico Williams regresar al 17.

Los dorsales de la selección española en el primer partido de clasificación al Mundial 2026, ante Bulgaria son: