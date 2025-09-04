La joven centrocampista Szymczak renueva hasta 2029 y sale cedida al Liverpool

La joven futbolista polaca, internacional absoluta, llegó a la entidad azulgrana en 2023 y, tras destacar en el filial, la entidad catalana ha cerrado esta operación con el objetivo de que gane experiencia en la élite, ante las dificultades para sumar minutos en la medular del primer equipo que dirige Pere Romeu.

"Es increíble estar aquí. Este es un club grande y estoy muy contenta de formar parte de él. Siento que el Liverpool tiene un futuro brillante y sé que la WSL y esta liga son muy potentes, y sé que puedo desarrollarme más como jugadora aquí, y que el club puede ofrecerme lo mejor", ha dicho Szymczak en declaraciones difundidas por su nuevo equipo.