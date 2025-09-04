Luis Suárez pide disculpas por su escupitajo: "No es la imagen que quiero dar"

Nueva York, 4 sep (EFE).- Luis Suárez, el delantero uruguayo del Inter Miami, se disculpó este jueves por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana al perder la final de la Leagues Cup este pasado domingo por 3-0.