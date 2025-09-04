Marruecos inaugura en Rabat un estadio de 68.700 plazas para la CAN 2025 y el Mundial 2030

El estadio, inaugurado por el príncipe heredero Moulay El Hassán y que sustituye al anterior recinto con el mismo nombre, incorpora césped híbrido —una combinación de hierba natural y fibras sintéticas—, la primera instalación de este tipo en África, diseñada para mejorar el drenaje, la resistencia y la seguridad de los jugadores.
Según informó la agencia oficial marroquí MAP, la instalación dispone de 110 palcos, cinco salones de hospitalidad con 5.400 asientos y espacios reservados para personas con movilidad reducida.
También cuenta con un área de prensa equipada para medios escritos y audiovisuales, cinco pasos de acceso y seis aparcamientos.
La reconstrucción del estadio fue ejecutada por empresas y arquitectos marroquíes y se enmarca en el programa de modernización de infraestructuras deportivas de cara a las grandes competiciones internacionales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Marruecos será el país anfitrión de la Copa Africana de Naciones (CAN) de 2025, que se disputará entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, que contará con la participación de 24 selecciones y se desarrollará en nueve estadios distribuidos por seis ciudades, entre ellas Rabat.
Además, Marruecos compartirá la organización de la Copa del Mundo de 2030 con España y Portugal, un torneo en el que, además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán el partido inaugural de sus respectivas selecciones como homenaje al primer Mundial de la historia, el de 1930, disputado en el primero de los tres países suramericanos.