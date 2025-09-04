Marruecos inaugura en Rabat un estadio de 68.700 plazas para la CAN 2025 y el Mundial 2030

Rabat, 4 sep (EFE).- Marruecos inauguró este jueves en Rabat el nuevo estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para 68.700 espectadores, tras unas obras de reconstrucción destinadas a ponerlo en línea con los estándares exigidos para la Copa Africana de Naciones (CAN) de 2025 y el Mundial de 2030.