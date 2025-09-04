Thalys asegura que el Almería tiene "proyección de subir a Primera"

"Tenía otras opciones, pero hablé con mi familia y agentes y elegimos el Almería por el proyecto, porque era la mejor propuesta que había encima de la mesa. Un club que está en Segunda División, pero con la proyección de subir a Primera. Vine aquí para ayudar y tener muchas oportunidades. Es un buen plan de carrera para mí", destacó el brasileño.

El delantero, de 20 años y que llega procedente del Palmeiras de su país, habló de su adaptación en los primeros entrenamientos y de la sintonía con el vestuario y apuntó que "los compañeros están ayudando a la adaptación" y que el entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', habló con él y que tienen "el mismo pensamiento, que es el de subir a Primera División este curso".

También aclaró que "la posición en la que mejor" se adapta "es la de delantero centro", que es su "demarcación de origen", aunque puede "ayudar en los tres puestos del ataque".

El brasileño fue cuestionado sobre la presión de reemplazar a un delantero de peso como el colombiano Luis Javier Suárez y argumentó que los compañeros le dan "tranquilidad, al igual que el entrenador" y que siente "una presión que es positiva".

"Luis Javier Suárez fue un grandísimo futbolista en el Almería, pero he venido aquí para ayudar y hacer mi camino", precisó el futbolista, quien añadió que físicamente está bien, "aunque siempre hay un margen de mejora. En cuanto a la adaptación, está siendo positiva. Es una ciudad muy bonita y tranquila".

Además, tiene el apoyo de jugadores brasileños como Baptistao o Lázaro, quienes le "están ayudando mucho, con todo, tanto en los entrenamientos como fuera del campo".

"Mi ídolo es Neymar. No vi mucho a Ronaldinho y Ronaldo porque era muy pequeño. Me encantaba cuando jugaba en Santos en su primera etapa", destacó sobre jugadores brasileños que tiene como referencia.

Thalys dijo que no tiene "una meta de tantos" pero que quiere trabajar mucho para alcanzar una cifra importante", además de definirse como "un finalizador con buen remate de cabeza y que puede definir con ambas piernas".