2-2. Vipotnik salva a Eslovenia y a Oblak

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Un gol en el añadido de Zan Vipotnik, que había saltado al campo en la segunda parte, evitaron a última hora la derrota en Liubliana de Eslovenia que capitanea Jan Oblak y frustraron el triunfo de Suecia que se vio con el primer triunfo de la fase de clasificación para el Mundial enla mano.