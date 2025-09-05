2-2. Vipotnik salva a Eslovenia y a Oblak

El tanto del jugador del Swansea, a pase del flamante refuerzo del Manchester United Benjamin Sesko, alivió a Eslovenia en un duelo en el que siempre fue con el marcador en contra.
Los tantos de Anthony Elanga, en la primera parte, y de Yasin Ayari en la segunda, pusieron por delante a Suecia. El cuadro de Jon Dahl Tomasson aprovechó la fragilidad defensiva del conjunto local y fue con el marcador de cara desde el minuto 18 cuando Anthony Elanga, dle Newcastle, aprovechó un pase de Yasin Ayari y batió por primera vez a Oblak, que se venció precipitadamente y facilitó el gol de su rival.
Eslovenia reaccionó en el choque jugado en el estadio Stozice de Liubliana y consiguió empatar al inicio de la segunda parte, con el tanto del futbolista del Udinese Sandi Lovric pero en el 73, una rápida acción de Viktor Gyokeres fue culminada por Ayari, del Brighton.
Sin embargo, apareció Vipotnik para establecer la igualada final y dejar a Suecia sin triunfo. El conjunto escandinavo visita a Kosovo el lunes; Eslovenia se enfrentará a Suiza.
