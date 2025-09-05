Derbi de contrastes

El Málaga le ha ganado a la Real Sociedad B (1-0) y Las Palmas (0-1) y ha empatado contra el Eibar (1-1), mientras que el Granada llega en busca de sus primeros puntos tras perder 1-3 ante el Deportivo, 3-0 en Eibar y 1-2 contra el Mirandés, en los tres casos sufriendo expulsiones que les tuvieron mucho tiempo en inferioridad numérica.

El no conocer la derrota por el momento y recibir a un Granada con muchos problemas tanto deportivos como institucionales, le conceden algo de ventaja al Málaga, aunque sabe de la dificultad que se va a encontrar al enfrentarse a un rival herido y con orgullo para revertir la situación.

El técnico malaguista, Sergio Pellicer, cuenta con las bajas del delantero Adrián Niño, concentrado con la selección sub-21; y la del lesionado Luismi Sánchez, aunque su sustituto Juanpe Jiménez ha cogido el testigo con brillantez haciendo pareja con Izan Merino.

Las dudas podrían ser el dejar en el banquillo al goleador Rafa Rodríguez, cuyos goles sirvieron para vencer a la Real Sociedad B y Las Palmas, y el regreso de Carlos Dotor a la posición de enganche con el delantero, posición que ocuparían Carlos Ruiz Chupete o el debutante Eneko Jauregui.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ podrá contar por primera vez con los tres últimos fichajes del equipo: el extremo Álex Sola y los centrocampistas Rubén Alcaraz y el georgiano Luka Gagnidze, mientras que también recupera respecto al anterior choque al central Loic Williams tras cumplir un partido de sanción.

Son baja para Málaga los dos laterales zurdos de la plantilla: el francés Baila Diallo por estar lesionado y el jugador del filial Pere Haro por sanción, por lo que todo hace indicar que el central zurdo Diego Hormigo ocupará esa demarcación.

Tampoco estarán al encontrarse en compromisos internacionales el medio camerunés Martin Hongla ni el portero Ander Astralaga, este último con la selección sub21 de España.

La mala marcha del equipo ha hecho decaer el interés de la afición rojiblanca por el partido, lo que no impedirá que cerca de quinientos seguidores del Granada presencien el choque en directo en La Rosaleda.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García; Larrubia, Juanpe, Izan Merino, Joaquín; Dotor o Rafa Rodríguez y Chupete.

Granada: Luca Zidane, Pau Casadesús, Manu Lama, Loic Williams, Hormigo; Sergio Ruiz, Trigueros, Pablo Sáenz, Faye, José Arnaiz y Bouldini.