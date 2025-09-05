El argentino Gorosito, suspendido 6 partidos por gestos irrespetuosos en clásico peruano

Lima, 5 sep (EFE).- El técnico de Alianza Lima, el argentino Néstor Gorosito, recibió este viernes una suspensión de seis partidos por los gestos irrespetuosos hacia la afición de Universitario de Deportes durante el último clásico, que finalizó con empate sin goles y que estuvo marcado por las discusiones entre integrantes de ambos clubes.