El Depor y Riazor contra el pleno del Sporting

El estadio deportivista acoge un duelo entre dos de los máximos favoritos al ascenso. Por presupuesto y plantilla, el Dépor asume esa etiqueta. El Sporting se presenta con tres de tres y un solo gol encajado.

El bloque de Antonio Hidalgo todavía está en construcción, pero la exigencia es máxima en A Coruña. El debate sobre la posición de Yeremay Hernández ya ha generado el primer ruido. También la imagen ofrecida durante la primera parte en Butarque.

De momento solo han transcurrido tres jornadas, pero el Dépor ya se siente presionado por pinchar en su primer partido en Riazor -empate sin goles ante el Burgos- y ceder dos puntos ante el Leganés. Son dos avisos de la dureza de la categoría.

Al equipo blanquiazul le urge la victoria para sostenerse en la zona alta y, sobre todo, dar tranquilidad al proyecto de Hidalgo, que pierde para este encuentro al extremo David Mella pero recupera al central belga Lucas Noubi tras viajar con la selección sub-21 de su país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hidalgo podría agitar su once en busca de soluciones. Ximo Navarro entraría en el lateral derecho, lo que desplazaría a Loureiro al centro de la defensa para formar pareja con Dani Barcia.

Luismi Cruz ocupará el puesto de David Mella, concentrado con la selección sub-20, mientras que el italiano Samuele Mulattieri, decisivo en Butarque, podría entrar por Zakaria Eddahchouri.

Dispuesto a prolongar su pleno, el equipo asturiano se presenta sin poder contar con ninguno de sus dos últimos fichajes.

El extremo colombiano Oscar Cortés, cedido por el Glasgow Rangers, no ha entrado en la lista de Asier Garitano a pesar de la elevada expectación de la afición rojiblanca por verlo en acción. A ojos del técnico aún atraviesa un proceso de adaptación muy relevante.

Tampoco estará Mamadou Loum después de que unas molestias musculares esta semana hayan derivado en una lesión que también le impedirá estar en A Coruña.

Un viaje para el que se espera una amplia presencia de aficionados sportinguistas, que tienen este desplazamiento señalado desde el comienzo de la temporada y que han adquirido localidades a lo largo de la semana más allá de la zona visitante. Habrá más de un millar de desplazados, alguno sin tener garantizado su acceso al estadio, en un duelo de los de mayor ambiente en la categoría.

Más allá de las ausencias, Garitano apunta a dar continuidad al bloque que hasta la fecha solo suma victorias, con escasos cambios en su once, si bien ya es habitual que incluya algún matiz o ajuste en las alineaciones de cada jornada.

Yáñez seguirá fijo en la portería, igual que la pareja de centrales con Perrin y el ex deportivista Pablo Vázquez, que vivirá un encuentro cargado emocionalmente para él. Quedan las dudas en los laterales, donde Guille Rosas y Diego Sánchez parten con favoritismo.

En el mediocampo, y ante la baja de Loum, se reducen las incógnitas, con Nacho Martín y Corredera en la sala de máquinas, junto a César Gelabert unos metros por delante, para relegar a Justin Smith como única alternativa, en todo caso reemplazando al canterano rojiblanco en la demarcación del '6'.

El frente de ataque es lo que más ha variado Garitano y unas leves molestias físicas de Caicedo durante la semana pueden condicionar la elección del '9'. El técnico podría optar por devolver la posición a Otero en detrimento del joven Amadou, que hizo un buen estreno como titular ante la Cultural hace una semana, y ceder con ello las bandas a Dubasin y Gaspar.

RC Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro, Loureiro, Dani Barcia, Escudero; Patiño, Gragera; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; Mulattieri.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Árbitro: Carlos Muñiz (C. Aragonés)