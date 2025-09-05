El inglés Michael Oliver, árbitro de la última derrota de España, dirigirá en Turquía

Michael Oliver, de 40 años, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring, el cuarto árbitro será Chris Kavanagh y los encargados del VAR serán el australiano Jarred Gillett y el británico Darren England.

España se juega el liderato del grupo de clasificación al Mundial 2026 en Turquía, en el Estadio Büyükşehir Belediy de Konya, tras el triunfo de la primera jornada de ambas selecciones ante Bulgaria y Georgia, respectivamente.

La última ocasión que Michael Oliver dirigió a España fue en el partido de semifinales de la pasada Liga de Naciones ante Francia, con triunfo español (5-4). Antes arbitró el España-Croacia de la última Eurocopa, también con triunfo de los jugadores de Luis de la Fuente (3-0), y de la anterior edición el duelo ante Suiza de cuartos de final, en el que la Roja logró el pase a semifinales en la tanda de penaltis (1-1, 1-3 penaltis).

Se da la curiosidad de que Oliver fue el árbitro que dirigió el partido amistoso en el que España encajó su última derrota, en Londres antes Colombia el 22 de marzo de 2024.

