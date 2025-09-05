Frenkie de Jong, lesionado, abandona la concentración de Países Bajos

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El centrocampista Frenkie de Jong abandonó la concentración de la selección de los Países Bajos "porque no está en condiciones para jugar el partido contra Lituania", anunció este viernes la federación neerlandesa de fútbol.