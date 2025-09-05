Grace Geyoro se convierte en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino

Este movimiento supone la cuarta vez en 2025 que se rompe el récord mundial, ya que en enero el Chelsea pagó un millón de euros por la estadounidense Naomi Girma, cifra superada después por 1,1 millones que el Arsenal pagó por la canadiense Olivia Smith en julio, y, un mes después, el Orlando Pride desembolsó 1,2 millones por la mexicana Lizbeth Ovalle.

A sus 28 años, Geyoro llega a la Superliga femenina inglesa tras haber disputado casi 270 partidos con el PSG, en los que anotó 54 goles, ganó tres Copas de Francia y alcanzó dos finales de la Liga de Campeones, y con la selección francesa, acumula 103 internacionalidades, 22 goles y participaciones en dos Mundiales, dos Eurocopas y los Juegos Olímpicos de 2024.

El club londinense, recientemente ascendido y respaldado por la propietaria estadounidense Michele Kang, está protagonizando un mercado ambicioso con 16 incorporaciones, entre ellas las españolas Jana Fernández y Lucia Corrales, ambas procedentes del Barcelona; Danielle van de Donk (Lyon), la excapitana del Manchester United Katie Zelem y la delantera inglesa Nikita Parris.

En su primera temporada en la máxima categoría del fútbol femenino inglés, tras ganar el título de la Championship la temporada pasada, el London City Lionesses será el primer equipo de la WSL sin vínculo con una sección masculina y debutará el sábado ante el Arsenal, vigentes campeonas de la Liga de Campeones.

