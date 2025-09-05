Martínez: Diogo Jota "es una fuerza y un punto de motivación" para ganar el Mundial 2026

En rueda de prensa desde Ereván (Armenia), Martínez recordó el "muy emotivo" reencuentro de la selección lusa, que esta semana volvió al trabajo por primera vez desde la muerte de Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado 3 de julio.

"Fue un encuentro emotivo, difícil, pero también muy bonito, porque ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de luchar por el pueblo portugués, pero también por Diogo, y eso es una fuerza especial", dijo Martínez.

Esto es "porque Diogo quería ganar el Mundial", por lo que el exdelantero del Liverpool se convirtió en "una fuerza, un punto de motivación" para la selección portuguesa.

Portugal comenzará este sábado frente a Armenia su clasificación para el Mundial de 2026, un partido en el que el conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo tendrá que, según Martínez, "mostrar personalidad" para contrarrestar el factor campo del rival.

Roberto Martínez también afirmó que el gran reto ahora será "cambiar el chip" para una nueva competición tras la conquista de la Liga de Naciones, pero aseguró que su "equipo está muy centrado".

Tras enfrentarse a Armenia, la selección portuguesa partirá hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a Hungría.