Pere Romeu: "Confío a muerte en las futbolistas que tenemos; vamos a competir por todo"

"Estoy contento con la plantilla que tengo, confío a muerte en las futbolistas que tenemos. Me está gustando lo que estoy viendo en el día a día. Hay gente del filial que sube con mucha ambición, con muchas ganas y que nos da muchas alternativas. Sigo confiando en que vamos a competir por todo", ha subrayado el preparador catalán.

Romeu, no obstante, ha reconocido que la plantilla es "algo más corta en número", tras un verano con ocho salidas (Jana Fernández, Fridolina Rölfo, Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Bruna Vilamala, Martina Fernández, Judit Pujols y Lucía Corrales), además de la marcha ya confirmada de Alba Caño a final de año, y solo una entrada (Laia Aleixandri).

En esta tesitura, el técnico, además de desear que las lesiones respeten al grupo, ha insistido en su confianza en las canteranas que ya trabajan con el primer equipo: "La gente del B está muy preparada, cuando suben lo hacen bien, cuando entrenan con nosotros lo hacen bien y van a tener oportunidades seguro durante la temporada".

Romeu ha vinculado esa confianza con la marcha de la joven lateral Lucía Corrales, que abandonó el club en el último día de mercado tras hacer efectivo el London City el pago de su cláusula de rescisión. Una salida "inesperada", ha admitido, que trastoca la planificación deportiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Aunque ahora mismo no tengamos una segunda lateral izquierda específica en la plantilla, creemos que hay jugadoras que se pueden adaptar a esta posición y haremos pruebas. Y, como siempre, el filial nos da garantías", ha explicado.

Asimismo, Romeu ha dejado abierta la puerta a probar a la central Laia Aleixandri en esa posición: "Podría ser una posibilidad. En el Manchester City jugó en ambos perfiles de central y también de lateral. No es su posición natural, pero tiene capacidad para hacerlo".

En lo estrictamente deportivo, Romeu ha valorado el reto de visitar San Mamés, un escenario "complicado" donde el curso pasado el Athletic ya les puso las cosas difíciles en un partido que se decidió en los minutos finales con goles de Alexia Putellas y Vicky López (0-2).

"El desplazamiento a San Mamés será duro. Venimos de hacer un gran partido en la primera jornada, pero este será distinto. El Athletic intenta tener posesiones largas, llega bien por fuera y aprovecha muy bien a sus tres atacantes. Será un partido exigente, pero llegamos preparados", ha advertido.

Finalmente, el técnico catalán se ha referido a las interrupciones provocadas por el estreno del Soporte de Vídeo para Fútbol (Football Video Support) en la victoria por 8-0 ante el recién ascendido Alhama ElPozo en la primera jornada del campeonato.

Romeu ha reconocido que entiende la utilidad de las revisiones en goles dudosos, ya que "hacen el fútbol más justo", pero ha opinado que en acciones claras éstas no son necesarias, porque "eso afecta al juego y a la gente que compite".