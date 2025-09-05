Rúben Días, con "la piel de gallina" por el homenaje que Armenia rendirá a Diojo Jota

"Se me ha puesto la piel de gallina. En nombre de Portugal, agradezco mucho este gesto. Muchas gracias", declaró el defensa del Manchester City de Pep Guardiola en una rueda de prensa desde Ereván, previa al partido de fútbol que disputarán sendas selecciones en busca de la clasificación para el Mundial 2026.

Según se reveló durante esta rueda de prensa, este sábado, en el partido entre Armenia y Portugal, se guardará un minuto de aplausos en el minuto 21 -el número que llevaba Diogo Jota- en memoria del exdelantero de Portugal y del Liverpool.

Este será el primer partido de la selección portuguesa desde la desaparición de Jota, que falleció el pasado 3 de julio junto a su hermano André Silva, futbolista del Penafiel portugués, en un accidente de tráfico en Zamora (España).